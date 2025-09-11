Enmanuel Reyes, en busca de un billete para la final del Mundial

Enmanuel Reyes está a un paso de la final de los World Championships de Liverpool. El púgil hispanocubano afincado en A Coruña se mide en la tarde del viernes al uzbeko Turabek Khabibullaev (21.45 horas), con el objetivo de clasificarse para la última ronda de la cita mundial y pelear por la plata y el oro. El Profeta, que ha superado por unanimidad al croata Zvonimir Rebolj y al polaco Adam Tutak en sus primeros combates en suelo británico, ya tiene garantizada la medalla de bronce pase lo que pase. Será su segunda presea en esta competición, tras lograr el bronce en Belgrado en 2021.