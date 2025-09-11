Boxeo | Mundial
Enmanuel Reyes, en busca de un billete para la final del Mundial
A Coruña
Enmanuel Reyes está a un paso de la final de los World Championships de Liverpool. El púgil hispanocubano afincado en A Coruña se mide en la tarde del viernes al uzbeko Turabek Khabibullaev (21.45 horas), con el objetivo de clasificarse para la última ronda de la cita mundial y pelear por la plata y el oro. El Profeta, que ha superado por unanimidad al croata Zvonimir Rebolj y al polaco Adam Tutak en sus primeros combates en suelo británico, ya tiene garantizada la medalla de bronce pase lo que pase. Será su segunda presea en esta competición, tras lograr el bronce en Belgrado en 2021.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Carles Marco: «Los proyectos se terminan y dan paso a otros nuevos, hay que hacer ‘reset’»