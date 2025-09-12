| Europeo de Paredes
6-0 | España golea a Francia y jugará la final del Europeo
María Sanjurjo no falta a su cita con el gol ante las galas | Portugal será el rival en la cita decisiva
A Coruña
La España de la coruñesa María Sanjurjo sigue con su paseo triunfal en el Europeo de Paredes tras golear en un duelo muy cómodo a Francia: 6-0. El combinado nacional volvió a dejar su portería a cero y al descanso ya tenía finiquitado el duelo gracias al 3-0 que lucía el marcador. A los segundos de reanudarse ya hizo el 4-0 y todo fue cuesta abajo para un equipo muy superior al resto de rivales. María Sanjurjo, jugadora del Fraga, logró el 5-0 y siguió, de esta manera, fiel a su cita con el gol. Lleva seis tantos en cinco juegos e hizo un doblete ante los Países Bajos. España cerrará el campeonato a las 19:30 horas con la final ante una selección de Portugal a la que superó en la fase de grupos por un contundente 8-1.
