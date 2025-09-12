Cuatro aspirantes en el trofeo Stop Leucemia en Elviña 2

La pista de Elviña 2 acogerá este sábado el segundo torneo de Stop Leucemia con la participación de los dos equipos de Compañía de María, el Ordes y el Espinho portugués. El conjunto de OK Plata se medirá al AC Ordes a las 10.30 y el de OK Bronce a los lusos a las 12.15. La semifinal y la final serán a las 16:30 y a las 18:15 horas, respectivamente. Se espera un gran ambiente en una cita previa al inicio de liga.