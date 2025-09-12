tenis
Los favoritos cumplen en el Cidade de A Coruña de tenis
A Coruña
El Torneo Cidade de A Coruña, del Tennis Europe Tour sub 14, sigue adelante en el Casino sin que los favoritos fallen. En el cuadro masculino el italiano Daniel Elias y el eslovaco Matteo Sanson se medirán este sábado en la final tras superar a Ibraheem Mohamed Mahmoud y a Mateo Moreno. En la femenina se enfrentarán la danesa Emilia Henningsen y la española Edurne Tortajada. En dobles ya ganaron el título Daniel Elias y Vladislav Karateev, y Mariyam Nurzhan y Amina Subkhangulova.
