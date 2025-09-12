Los «niños orgullosos» del 5 Coruña rehuyen del descenso y apuntan al ‘play off’

Uno es un One Man Club. El otro vivió un año de Erasmus en el filial del Noia Portus Apostoli (donde llegó a entrenar con el primer equipo), pero regresó de inmediato al curso siguiente. Diego Tojo y Álex Pérez representan lo que cualquier jugador sueña con ser en el equipo de sus amores: referentes que han jugado en todas las categorías de la cantera hasta tocar el cielo con el primer equipo. Desde su llegada a la entidad, hace más de una década, escalaron desde lo más bajo de la base hasta la élite, bajo la batuta de Pachi Fernández y marcando el compás de la generación dorada de los nacidos en 2004.

Ellos, que han crecido empapándose en sentimiento rojillo, afrontan el debut del 5 Coruña en Segunda B esta tarde como dos «niños orgullosos». «No te imaginas llegar a este nivel hasta que lo consigues, lo único que quieres mientras subes categorías es disfrutar con el equipo de tu casa», reflexiona Álex. «Cuando eres pequeño, siempre ves a los mayores muy lejos y, de repente, estás tú aquí. Estar con el 5 Coruña en Segunda B es espectacular, porque [el proyecto] ha crecido junto a nosotros y eso nos genera una sensación increíble», apunta Tojo.

De los nervios a la ambición

La entidad coruñesa cuenta las horas para su estreno oficial en una categoría nacional. Los pupilos de Toochy González y Pachi Fernández saltarán a la pista de Novo Mesoiro este sábado (18.00 horas) para enfrentarse al Guardo, uno de los equipos candidatos al ascenso y cocos del torneo. «Es la primera semana y estamos un poco nerviosos, pero, sobre todo, tenemos ganas de volver a competir. Nos merecemos disfrutar de esta temporada», señala Álex. «Por un lado nos motiva, porque podemos empezar con un gran golpe en la mesa, pero, por otro, nos da un poco de respeto», comenta Tojo. Entre el vértigo y la inquietud, se atreven a bromear: «No está mal para empezar, es una buena bienvenida a la liga, eso desde luego».

No solo el Guardo medirá sus aspiraciones en sus primeras semanas en Segunda B: en las cuatro jornadas iniciales también se verán las caras contra el Lugo Sala, el Stellae Leis y el Albense, todos favoritos a ocupar la zona alta de la clasificación. «Habrá que remar. Si se dan malos resultados, esperaremos a partidos mejores, pero, si salen bien será un chute de adrenalina para seguir», apunta Álex.

El salto de Tercera División a Segunda B elevará el listón de exigencia sobre la pista. «Es una incógnita el nivel que nos vamos a encontrar en la liga, pero seguro que es igualada y muy competida», señala Álex. «Hay equipos potentes a nivel financiero que han fichado a buenos jugadores, pero nosotros llevamos mucho tiempo jugando juntos, tenemos química, somos chavales jóvenes y corremos como los que más», añade Tojo.

Pese a la dificultad del examen y su condición de novato, la ambición del vestuario coruñés no vacila ni un instante. Su confianza en sí mismos y la seguridad en su trabajo diario y la dirección del cuerpo técnico, hace que la plantilla comience la campaña sin miedo a mirar hacia arriba. «No sabremos cuál será nuestro hueco [en la clasificación] hasta que nos midamos a los equipos de la parte alta, pero ojalá en mayo o junio podamos decir que peleamos por la fase de ascenso», desea Álex. «Aspiramos a todo lo que podamos, no salimos con la idea de jugar solo por el descenso y salvarnos. Lo ideal sería estar en media tabla y, por qué no, luchar por el play off», agrega su compañero.

«La ambición del grupo es nuestro principal punto fuerte como equipo», resalta Álex. Tojo bromea al respecto: «A veces nos tienen que frenar, pero es bueno soñar a lo grande». Por hambre y ganas, desde luego, no quedará.