hockey sobre patines | Amistoso
El nuevo Liceo se presenta en el Palacio
El Barcelos de Tato Ferruccio será el rival de los coruñeses
El nuevo Liceo tiene mucho del antiguo, pero quiere dar un paso al frente con cuatro pinceladas que pretende que le hagan competir al más alto nivel en España y en Europa. Antes de que lleguen la Supercopa, la OK Liga y la Champions, toca presentar el proyecto en sociedad ante su público. Será este sábado a las 19.00 horas ante el Barcelos de Tato Ferruccio, el campeón de Europa, en el Palacio de los Deportes de Riazor.
Hace unos días le ganó al equipo luso en un torneo amistoso y benéfico, pero esta tarde será otra historia porque el Liceo está más rodado, porque los portugueses también, y porque los coruñeses están deseando que a su grada se le pongan los dientes largos con los cuatro fichajes: Tombita, Toni Pérez, Nuno Paiva y Blai Roca. El argentino, aún renqueante, no estará en la pista, pero sí en la fiesta que prepara el conjunto verdiblanco con muchas sorpresas. Todo para ir abriendo boca y para afinar la puesta a punto antes de que llegue el fuego real, en una semana, el 20 de septiembre en Igualada ante el Barcelona.
