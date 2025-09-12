El OAR empieza su aventura de Plata en Pontevedra

El OAR Attica 21 consuma este sábado su regreso a Plata con el duelo de estreno de la temporada ante el Cisne (20.00 horas). Partido de rivalidad regional, choque histórico para los coruñeses. Se da la entidad del San Francisco Javier una segunda oportunidad en la élite tras caer por problemas económicos en 2008 y si es posible, coquetear con la Asobal, una aspiración a medio plazo. Todos en el equipo coruñés admiten que «el objetivo es la permanencia», pero se ha trabajado tan duro y es tal la ambición que la idea es vivir una temporada de afianzamiento antes de pelear por cotas mayores. El grupo de Nando González, con hasta nueve fichajes, pretende poner la primera piedra en Pontevedra, una de las cunas del balonmano de Galicia.

Por la pista del Cisne estarán los fichajes del OAR. Juventud y nombres ilustres. Mijukovic, Rubén Sánchez, Álex Malid, Luis Horcajada, Álex Chan, Sergio Torío, Gabriel Navarro, Gael Blanco y Peter Kende son las caras de la novedad en un equipo que conserva parte de la columna vertebral del equipo que ascendió de Primera Nacional. Será una temporada larga en la que perderá aquella sana costumbre de ganar casi todos los partidos y de hacerse inexpugnable en su pista. Esa dureza y esa competitividad le vendrán bien ahora que ha subido la exigencia, aunque la propia pretemporada ya le ha mandado alguna advertencia. Una de ellas fue en el duelo de la Supercopa Galicia en el que cayó ante el propio Cisne (29-34), su rival, que hace tres temporadas tuvo una efímera experiencia en la Liga Asobal.

Primera Nacional

También arranca la temporada para el Balonmán Culleredo, pero en su caso no será a domicilio, será en su hogar, el sábado a las 18.00 horas, en la pista de Tarrío. Su rival va a ser el Ribeiro Rodosa, un equipo de Ribadavia con idénticas aspiraciones, aunque el equipo cullerdense quiere vivir esta temporada algo más desahogado.