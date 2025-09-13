26-28 | El OAR asalta la pista del Cisne en un regreso soñado a Plata

Casi veinte años de intentarlo, fallar, rearmarse y volver a probar suerte desembocaron en la victoria que tanto tiempo llevaba esperando el balonmano coruñés. El Attica 21 Hotels OAR regresó ayer de forma oficial a la División de Honor Plata y lo hizo por todo lo alto. Asaltó (26-28) la pista del Cisne pontevedrés en el derbi gallego. Álex Chan y Gabriel Navarro, dos de los fichajes estivales lideraron con sus tantos el triunfo de un OAR que ya ha dado el primer paso hacia la permanencia.

El equipo de Nando González arrancó la liga después de una pretemporada con una única victoria y con un doloroso precedente ante el Cisne en la Supercopa Galicia. Pero, en el fuego real, el OAR se crece. Sacó a relucir la garra competitiva que le caracterizó el curso pasado. El 1-4 de parcial inicial dio buena muestra de ello. El Cisne logró reaccionar y firmar las tablas al descanso (12-12).

La igualdad se mantuvo durante un cuarto de hora en el segundo tiempo, hasta que la pegada en los últimos minutos marcó la diferencia. Álex Chan y Peter Kende encadenaron dos goles para hacer el 19-20 y la ventaja ya no cambió de manos. Fue el comienzo de parcial demoledor (2-8) que dejó sin capacidad de reacción a los locales y cimentó un regreso perfecto a la segunda categoría.