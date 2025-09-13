3-4 | Al 5 Coruña se le escapan los puntos en su debut

El 5 Coruña vivió ayer el primer partido de su historia en categoría nacional y debía tener muchas ganas de que ese hito se produjese en el pabellón de Novo Mesoiro porque a los cuatro minutos ya le ganaba 2-0 a uno de los equipos que aspira a la zona alta de Segunda B, el Deporcyl Guardo. Álex y Yeray fueron los encargados de mandarle un serio aviso al conjunto palentino y de estrenar las redes rivales. Pronto los visitantes reaccionaron con un tanto de Adrián Gil.

El 5 Coruña volvió a pisar el acelerador para poner el 3-1 en el minuto 10 gracias a una acción de Gandoy. Se las prometía felices el cuadro coruñés con una ventaja holgada. Pero seis minutos de penitencia le llevaron a encajar tres goles que sirvieron para que su rival le diese la vuelta al marcador. Carlos Sánchez, Héctor Lana y Felipe Otto fueron los autores: 3-4. No había acabado la primera parte y ya se habían visto siete tantos. Al 5 Coruña le tocaba apretar e intentar, al menos, sumar un punto en el debut, pero le fue imposible. Nuevas emociones y muchas experiencias, también alguna decepción que le valdrá para un exigente futuro.