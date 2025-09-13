Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | 1ª Nacional

37-30 | El Culleredo supera con facilidad al Ribeiro

RAC

A Coruña

El Balonmán Culleredo arrancó con fuerza la temporada con un claro y cómodo triunfo en Tarrío ante el Ribeiro (37-30). Ocho tantos de Nuno Loxo y cinco de Carlos Costa le allanaron el camino para instalarse en la zona noble de Primera Nacional.

