Balonmano | 1ª Nacional
37-30 | El Culleredo supera con facilidad al Ribeiro
A Coruña
El Balonmán Culleredo arrancó con fuerza la temporada con un claro y cómodo triunfo en Tarrío ante el Ribeiro (37-30). Ocho tantos de Nuno Loxo y cinco de Carlos Costa le allanaron el camino para instalarse en la zona noble de Primera Nacional.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo