5-5 | El Liceo muestra pegada y mandíbula

El Liceo quería presentarse ante su afición de la mejor manera. Lo hizo durante más de media hora, en la que los fichajes mostraron sus virtudes, los jóvenes evidenciaron su progresión y los capitanes volvieron a tirar del carro. Las paradas de Blai Roca, los primeros pinitos de Nuno Paiva o el primer gol de Toni Pérez con la elástica verdiblanca en el Palacio de Riazor en ocho años. Pero un solo minuto, en el que el Barcelos sumó tres tantos, amenazó con arruinar la fiesta. Dava Torres rescató el 5-5 definitivo en un partido en el que los coruñeses demostraron su contundencia en ataque y su capacidad mental para reaccionar a situaciones adversas.

Jornada de puertas abiertas en el Palacio de los Deportes de Riazor. No fue para menos. El Liceo quería presentar a tres nuevas caras, Toni Pérez, Blai Roca y Nuno Paiva. Tombita, lesionado, vio el partido desde fuera. Los tres fichajes acompañaron a Dava y a César en un cinco inicial que arrancó con ímpetu, pero sufrió la ley del ex. Tato Ferruccio, ovacionado en su regreso al Palacio con los colores del Barcelos, enganchó al primer toque una bola en el corazón del área y la ajustó al poste derecho para superar al nuevo meta liceísta (0-1).

El Liceo solo necesitó tres minutos para recomponerse. Dava Torres cortó un pase de la muerte en área propia, patinó en solitario hacia la contraria y batió a Guillem Torrents con un disparo sutil (1-1). El meta llegó a tocar la bola, pero no evitó que entrase rodando en la portería.

Los de Juan Copa subieron marchas. Un tiro al larguero de Bruno Saavedra y un mano a mano de Xaus evidenciaron el hambre del Liceo. El goleador catalán fue el encargado de poner en ventaja al conjunto coruñés. Toni Pérez probó suerte y, tras el rechace de Torrents, el ex del Calafell empujó la bola al fondo de la red junto al poste de la portería (2-1). Bruno Saavedra, tras una buena jugada colectiva, puso la guinda antes del descanso (3-1).

El Barcelos ganó en intensidad tras el paso por los vestuarios, pero el Liceo también trató de sacar petróleo a la contra. Carballeira rozó de esta manera el 4-1. No obstante, los lusos tiraron de eficacia a bola parada. Miguel Rocha anotó el 3-2 en una directa al llegar la décima falta de los coruñeses.

Martín Rodríguez reemplazó en el último cuarto de hora a Blai, antes de que Toni Pérez marcase su primer gol con el Liceo en casa después de ocho años (4-2). El asturiano perdonó un mano a mano para sentenciar y eso le dio alas al Barcelos, que en el minuto de los horrores destrozó a los colegiales. Vieirinha, Kyllian Gil e Iván Morales encadenaron tres goles en apenas 60 segundos para pasar del 4-2 al 4-5.

Los verdiblancos tiraron de fortaleza mental para recuperar la iniciativa en los últimos diez minutos. El amistoso, por intensidad, se tornó en un aperitivo de Champions. Nuno Paiva salió al rescate en una contra en la que firmó el 5-5 definitivo. Tablas en un duelo en el que el Liceo demostró que tiene pegada y resiliencia para soñar en grande esta temporada.