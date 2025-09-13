Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Primera FEB

94-90 | El Leyma cae en un amistoso ante el Vitoria

Un partido del Leyma esta pretemporada.

Un partido del Leyma esta pretemporada. / Iago López/RollerAgencia

RAC

A Coruña

El Leyma Básquet Coruña cayó ayer 94-90 en un amistoso a puerta cerrada jugado en tierras lusas ante el Vitoria de Guimarães. Llegó por delante al descanso (43-50), pero luego se diluyó. Jorgensen, 19 puntos.

