Carlos González manda en las aguas de las Cíes

Carlos González, del Real Club Náutico de La Coruña, lidera en la clase Ilca7 en la prueba de la Semana Abanca que se disputa en el campo de regatas de las islas Cíes y que forma parte del Campeonato Ibérico. Jaime Sánchez, del Marina Coruña, marcha segundo en el Trofeo Gadis de Ilca4. Hoy se disputan las últimas regatas de la cita.