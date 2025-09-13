El Compañía pierde la final del torneo Stop Leucemia

El Compañía de María organizó ayer en el polideportivo de Elviña II la segunda edición del torneo Stop Leucemia de hockey sobre patines. El conjunto de Riazor no pudo alzarse con el triunfo en la final de un cuadrangular en el que participaron sus dos equipos sénior. El conjunto de OK Plata superó con solvencia al Ordes (5-3) en las semifinales, mientras que el de OK Bronce cayó (3-6) frente al Espinho portugués.

En la final, fue el equipo luso el que se llevó el gato al agua. Venció 2-4 al conjunto que dirige Alejandro Canosa en un duelo en el que participó Pablo Cancela, el gran fichaje de este verano del equipo de Riazor para la OK Plata. Su filial de OK Bronce se adjudicó el tercer puesto al doblegar (5-1) al Ordes en la final de consolación.