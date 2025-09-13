Hockey sobre patines | OK Plata
El Compañía pierde la final del torneo Stop Leucemia
El Espinho supera al equipo de OK Plata del club de Riazor | El filial se adjudica el tercer puesto
El Compañía de María organizó ayer en el polideportivo de Elviña II la segunda edición del torneo Stop Leucemia de hockey sobre patines. El conjunto de Riazor no pudo alzarse con el triunfo en la final de un cuadrangular en el que participaron sus dos equipos sénior. El conjunto de OK Plata superó con solvencia al Ordes (5-3) en las semifinales, mientras que el de OK Bronce cayó (3-6) frente al Espinho portugués.
En la final, fue el equipo luso el que se llevó el gato al agua. Venció 2-4 al conjunto que dirige Alejandro Canosa en un duelo en el que participó Pablo Cancela, el gran fichaje de este verano del equipo de Riazor para la OK Plata. Su filial de OK Bronce se adjudicó el tercer puesto al doblegar (5-1) al Ordes en la final de consolación.
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo