Enmanuel Reyes, bronce en el Mundial de boxeo

Enmanuel Reyes desembarcó en los World Championships de Liverpool como el líder del equipo español de boxeo y regresa a casa con un hito bajo su firma: ser el primero en conquistar dos medallas mundialistas. El boxeador hispanocubano afincado en A Coruña confirmó que su medalla será de bronce. Ya había asegurado metal al clasificarse para la semifinal de la categoría de -90 kilos, pero este viernes no pudo meterse en la final por el oro. Perdió a los puntos por decisión dividida de los jueces (4-1) contra el uzbeko Turabek Khabibullaev.

Reyes comenzó el combate con buen pie, al llevarse el primer asalto para tres de los cinco jueces. Sin embargo, no pudo mantener el favoritismo en el segundo ni en el tercero, en el que el uzbeko se llevó finalmente el triunfo y el pase a la pelea por la medalla de oro.

El Profeta vuelve a quedarse a las puertas de una final, como ocurrió el año pasado en los Juegos Olímpicos con una decisión muy controvertida de los jueces en favor del cubanoazerí Loren Alfonso. El verdugo de Reyes en París tampoco estará en la final. Llegó como el favorito, pero cayó en la otra semifinal contra el brasileño Isaias Filho por decisión dividida.

Enmanuel suma a su palmarés su segundo metal en un Campeonato Mundial. Ya se llevó otro bronce en el Mundial de Belgrado de 2021 en la categoría de 92 kilos.