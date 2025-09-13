Hockey sobre patines | Europeo Paredes 2025
La España de María Sanjurjo, campeona de Europa
La coruñesa, titular y goleadora en todos los partidos, ganó a Portugal en la final
La Selección femenina de hockey sobre patines, quien tiene casi en propiedad el Europeo en las dos últimas décadas, no falló en la final por el cetro continental y doblegó a Portugal por un claro 7-2, una renta algo menor que el 8-1 con el que le había superado en la fase previa. La coruñesa María Sanjurjo, titular y goleadora en todos los partidos del campeonato (ocho en seis encuentros), engorda así un palmarés ya de por sí extenso. La jugadora del Fraga hizo el 2-1 en el duelo decisivo por el oro para darle la vuelta al marcador después de que las lusas empezasen el partido por delante con el tanto de Marlene Sousa. También logró el 7-2. Además de esta jugadora portuguesa y de la coruñesa, marcaron Aina Florenza (triplete), Marta González y Aimee Blackman, para España; y Beatriz Várzeas, para las locales. La ex del HC Coruña Inês Severino formó parte del combinado portugués.
El de Paredes en 2025 es el octavo europeo consecutivo que gana España desde que comenzase su hegemonía en 2009. Sanjurjo forma parte de ese grupo histórico.
