Regresa Coruña Corre con la Vuelta a Oza

El programa de carreras populares Coruña Corre regresa hoy (10.00 horas) tras el descanso veraniego con la Volta a Oza. Más de 1.200 personas tomarán la salida en una prueba que recorrerá los barrios de Os Castros, O Castrillón y Eirís en un recorrido de 6.250 metros con salida y meta en el parque de San Diego.