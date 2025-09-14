Baloncesto | Copa Galicia Femenina
73-76 | Maristas se impone al Arxil y se clasifica para la Final Four
Termina la ‘liguilla’ previa como primero y jugará por el título contra el Baxi, el Celta y el Ensino
A Coruña
Maristas suma y sigue en pretemporada. Tras vencer al Cortegada en el primer duelo de la fase clasificatoria de la Copa Galicia, el cuadro que dirige Fernando Buendía también logró doblegar al Arxil (73-76). En un partido ajustado, que pudo decidirse para cualquier equipo, las coruñesas lograron imponerse para disputar la Final Four junto al Baxi Ferrol, el Celta y el Ensino el 19 y el 20 de septiembre en Narón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo