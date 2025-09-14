Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | Copa Galicia Femenina

73-76 | Maristas se impone al Arxil y se clasifica para la Final Four

Termina la ‘liguilla’ previa como primero y jugará por el título contra el Baxi, el Celta y el Ensino

Eugenia Filgueira pugna por una pelota en un Arxil-Maristas.

Eugenia Filgueira pugna por una pelota en un Arxil-Maristas. / G. Santos

RAC

A Coruña

Maristas suma y sigue en pretemporada. Tras vencer al Cortegada en el primer duelo de la fase clasificatoria de la Copa Galicia, el cuadro que dirige Fernando Buendía también logró doblegar al Arxil (73-76). En un partido ajustado, que pudo decidirse para cualquier equipo, las coruñesas lograron imponerse para disputar la Final Four junto al Baxi Ferrol, el Celta y el Ensino el 19 y el 20 de septiembre en Narón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents