73-76 | Maristas se impone al Arxil y se clasifica para la Final Four

Maristas suma y sigue en pretemporada. Tras vencer al Cortegada en el primer duelo de la fase clasificatoria de la Copa Galicia, el cuadro que dirige Fernando Buendía también logró doblegar al Arxil (73-76). En un partido ajustado, que pudo decidirse para cualquier equipo, las coruñesas lograron imponerse para disputar la Final Four junto al Baxi Ferrol, el Celta y el Ensino el 19 y el 20 de septiembre en Narón.