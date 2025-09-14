Las cartas del nuevo Liceo: pegada, talento joven y mimbres para soñar

«La pretemporada ha sido muy positiva», resumió Juan Copa tras el partido de presentación en el que el Liceo ofreció al Palacio de Riazor una versión más que convincente ante el Barcelos, el vigente campeón de Europa. Más allá del resultado, un 5-5 en un duelo en el que dominaron durante más de media hora, los verdiblancos fueron capaces de plasmar algunas de las virtudes que han potenciado respecto a la temporada pasada.

Tres de los nuevos fichajes mostraron sus virtudes, a la espera de que Tombita pueda unirse, una vez recuperado de su lesión. Los talentos jóvenes que el curso pasado derrocharon desparpajo volvieron a dar rendimiento y, si cabe, fueron capaces de dar un paso al frente. Todo, bajo la batuta de los capitanes, incombustibles. Toca transformar la ilusión en ambición desde esta misma semana. La Supercopa asoma en el horizonte y el duelo ante el Barça de este sábado (18.45 horas) será el primero que evaluará de verdad las aspiraciones del nuevo Liceo.

Eficacia en ataque

La afición verdiblanca sabía que coser de nuevo el nombre de Toni Pérez a una camiseta del Liceo iba a ser sinónimo de gol. El asturiano lleva ocho años anotando más de 20 tantos por temporada en Portugal, seis de ellas por encima de la treintena. Lejos de saciar su hambre, está de nuevo en un Liceo al que promete colmar de goles y alegrías. Ya demostró su pegada en los amistosos de este verano y la parroquia coruñesa pudo ver su mordiente ante el Barcelos. Firmó uno, fue clave para sumar otro y perdonó un tercero al buscar un remate picado con una floritura cuando el encuentro parecía sentenciado. La competencia con Arnau Xaus, que no se olvidó de meter goles, promete ser un bendito problema para Juan Copa.

Fichajes redondos

Si Toni Pérez ya mostró su candidatura a goleador del equipo, los otros dos recién llegados también dejaron su sello en sus primeras apariciones. Nuno Paiva volvió a A Coruña, donde jugó para el Compañía, con el objetivo de ser un activo importante para el Liceo. Ya sumó tres goles ante el Carvalhos en Vigo y anotó el 5-5 contra el Barcelos en el Palacio. Más allá de las cifras, evidenció el nivel con el que llevó al Lleida a ser una de las revelaciones del año pasado. En la misma línea actuó Blai Roca. El portero se perdió gran parte de la pretemporada al estar en el Europeo con César Carballeira, pero ya dejó un recital de intervenciones en su primer día como guardián de la meta colegial. Encajó el tanto de Ferruccio y la directa de Miguel Rocha, pero se mostró los reflejos que le convierten en uno de los mejores guardametas de España.

Talento joven

El Liceo comenzó a perfilar el año pasado la forma de su equipo del futuro. Jacobo Copa se estrenó en OK Liga, Bruno Saavedra disputó su primer curso sano en la élite y Nil Cervera llegó del Igualada para dar un paso adelante en su carrera. Los tres progresaron y consiguieron ser importantes en diferentes tramos de la temporada. Con un año más de experiencia, los tres están llamados a elevar su rendimiento y su aportación. Bruno rozó el gol y aportó en ataque, Jacobo ganó músculo en el verano y Nil está llamado a sumar energía y chispa en partidos atascados.

Coraje por bandera

Tres años lleva el Liceo sin ganar un título, pero el coraje y la garra no se pierden, en buena parte, por el ejemplo de los veteranos. Dava, César o Martín, que saben lo que es ganar de verdiblanco, son el ejemplo a seguir para un equipo que tiene mimbres para volver a tocar metal.