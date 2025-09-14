El coruñés Carlos González, el mejor en la clase ILCA 7

Segunda jornada del Campeonato Ibérico de ILCA Trofeo Xunta de Galicia y apertura oficial de la 26ª edición de la Semana Abanca. El coruñés Carlos González, del Real Club Náutico de La Coruña, comandó en ILCA 7 en el campo de regatas de las Islas Cíes, mientras que Bruno Iglesias, del Santa Uxía de Ribeira lideró el ILCA 6 y Alejandro Pérez Alonso, del Real Club Náutico de Vigo se impuso en ILCA 4.