Vela | Semana Abanca - Campeonato Ibérico de Ilca
El coruñés Carlos González, el mejor en la clase ILCA 7
Las aguas de las Islas Cíes acogieron el inicio de una nueva edición de la Semana Abanca
A Coruña
Segunda jornada del Campeonato Ibérico de ILCA Trofeo Xunta de Galicia y apertura oficial de la 26ª edición de la Semana Abanca. El coruñés Carlos González, del Real Club Náutico de La Coruña, comandó en ILCA 7 en el campo de regatas de las Islas Cíes, mientras que Bruno Iglesias, del Santa Uxía de Ribeira lideró el ILCA 6 y Alejandro Pérez Alonso, del Real Club Náutico de Vigo se impuso en ILCA 4.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo