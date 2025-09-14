Patinaje de Velocidad | Campeonato del Mundo
Manu Taibo, lejos de los metales en China
A Coruña
Manu Taibo se quedó lejos de la lucha por las medallas en las primeras pruebas del Campeonato del Mundo de patinaje de velocidad que se disputa en Beidahe (China). El patinador del Rabadeira terminó vigésimo tercero en la prueba de 5.000 puntos sénior. En los 10.000 metros eliminación no pasó de la posición 33ª. La cita en el país asiático continúa hasta el próximo domingo.
