Manu Taibo, lejos de los metales en China

Manu Taibo, en un compromiso anterior con la Selección Española.

Manu Taibo, en un compromiso anterior con la Selección Española. / RFEP

A Coruña

Manu Taibo se quedó lejos de la lucha por las medallas en las primeras pruebas del Campeonato del Mundo de patinaje de velocidad que se disputa en Beidahe (China). El patinador del Rabadeira terminó vigésimo tercero en la prueba de 5.000 puntos sénior. En los 10.000 metros eliminación no pasó de la posición 33ª. La cita en el país asiático continúa hasta el próximo domingo.

