Miguel Quintáns y Alba Raso triunfan en el regreso del Coruña Corre

Las zapatillas de los corredores coruñeses impactaron contra el asfalto de los barrios de Os Castros, O Castrillón y Eirís con más fuerza de lo habitual ayer por la mañana. Y es que los participantes de la Volta a Oza tenían ganas de volver a participar en una prueba del Coruña Corre, tras más de tres meses de la última cita del circuito, en Os Rosales, el pasado 1 de junio.

Quintáns y Raso triunfan en el regreso del Coruña Corre

Los atletas comenzaron la mañana mirando al cielo y pendientes de la lluvia. En un día gris, pero con temperaturas suaves para correr, se prepararon sobre la línea de salida antes de escuchar el pistoletazo de inicio. Unos estiraron, otros se concentraron. Todos destensaron los músculos en la antesala de una de las carreras más emblemáticas del circuito, con un recorrido tan exigente (con las subidas de la avenida da Concordia o la ronda de Outeiro como principales desafíos), como único. El parque de San Diego sirvió de escenario de comienzo, antes de que la multitud atravesase los barrios limítrofes entre tramos de asfalto y tierra.

En categoría masculina, el primero en atravesar la línea de meta (situada también en el parque de San Diego) fue Miguel Quintáns, con un tiempo de 20:44 minutos. Cruzó en solitario, muy lejos de Antón Gómez (segundo con 21:12) y de Abdelaziz Faitihi (tercero, 21:16). En la clasificación femenina, Alba Raso volvió a lo más alto del podio (ya ganó en Visma y fue segunda en la carrera de la Torre de Hércules), al completar los más de seis kilómetros de circuito en 25:25 minutos. Tras ella, llegó en segundo lugar Inés Papín (26:17) y, en el tercer puesto, Noe Mirantes (26:34), la mejor sub 23. Después de la carrera absoluta, se celebraron, como en cada prueba, las de categorías inferiores para completar una jornada en la que el atletismo popular inundó de nuevo las calles de A Coruña.

Esprint final del circuito

La Volta a Oza es la quinta cita puntuable para la clasificación general del Coruña Corre, tras haber completado las de la Torre de Hércules, Matogrande-Xuxán, San Pedro de Visma y Os Rosales antes del verano. Restan tan solo dos carreras para completar la edición 2025 del circuito, que ocuparán la agenda de los atletas de la ciudad hasta final de año: la de O Ventorrillo (26 de octubre) y la de Novo Mesoiro (23 de noviembre).