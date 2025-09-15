79-86 | El Leyma se rehace y le remonta al Oporto

Nada pintaba bien para el Leyma Básquet Coruña al descanso cuando perdía por 22 puntos y no llegaba ni a un papérrimo 10% de acierto en triples. Le falta energía, se desangraba en el rebote. Pero una metamorfosis que se fagocitó en el intervalo y que acabó desembocando en una remontada de esas que impactan le puso la rúbrica al duelo. Del 54-32 en el receso al 79-86 del final con el que cerró el duelo ante el Oporto en O Dragão Arena y la gira portuguesa en la que acaba salvando la cara el equipo de Carles Marco, quien estaba muy satifecho por el carácter de sus jugadores para darle la vuelta, a pesar de la cantidad de fallos que se produjeron.

La derrota de los días previos ante el Vitoria en un choque a puerta cerrada supuso un aviso y la primera parte ya hizo saltar las alarmas. Es pretemporada y por mucho que el equipo apueste por la intensidad y los cambios en defensa es insostenible para cualquier proyecto que sobreviva sin acierto desde el perimetro, sin alma. La puntería la recobró en la segunda parte y de los 22 abajo pasó a los ocho de desventaja al final del tercer cuarto. En el ecuador del último periodo ya iba por delante y los últimos instantes le sirvieron para remachar el triunfo. El luminoso resaltó los 15 puntos de Didac Cuevas, los 13 de Jorgensen, 12 de Jacobo Díaz y los 10 de Guillem Jou.