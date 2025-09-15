El CN Marina Coruña logra un bronce en el Europeo de Snipe

Buen sabor de boca para el Club Náutico Marina Coruña en el Campeonato de Europa de Snipe celebrado el pasado fin de semana en aguas de Vilamoura (Portugal). Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo, sus representantes, lograron la medalla de bronce en un torneo extremadamente competido, en el que incluso llegaron a liderar la tabla general hasta la disputa de la última regata.