Un Ecorrallye de récord con la sostenibilidad en el foco

El asfalto de A Coruña y su área metropolitana volverá a ser el escenario de una nueva edición del Ecorrallye en 2025. Será la novena vez que el evento discurra por territorio coruñés, entre el jueves 18 de septiembre y el domingo 21. La prueba forma parte de la Bridgestone FIA EcoRally Cup y se integra en el Campeonato del Mundo de la especialidad.

La ceremonia inaugural tendrá lugar el jueves en la plaza de María Pita (20.30 horas), el viernes se celebrarán las primeras etapas y el sábado se completará la clasificación con la disputa de la segunda jornada y la conclusión final. El domingo, a las 12.00 horas, se entregarán los trofeos en María Pita. Los resultados puntúan para la Bridgestone Eco Rally Cup, el Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA RACE) y la Iberian Eco Rally Challenge.

Los 50 equipos participantes en el evento que organiza la Escudería La Coruña pisarán un total de 38 ayuntamientos de la provincia coruñesa y el municipio lucense de Xermade, récord de la competición en cuanto a territorio abarcado (585 kilómetros).

Los vehículos que participan deben ser eléctricos, híbridos o híbridos enchufables. En este tipo de carreras se valora la eficiencia en la conducción y la regularidad y su objetivo final es promover los coches fabricados con nuevas tecnologías, diseñados para ahorrar energía y emitir la menor cantidad posible de CO2 u otras sustancias contaminantes.

Así lo resaltó Gonzalo Castro, concejal de turismo y cultura del Concello de A Coruña, en la presentación oficial del evento: «El Ecorrallye tiene un valor inmenso, porque une la competición deportiva automovilística con el respecto al medio ambiente». Joaquín Verdegay, vicepresidente da Real Federación Española de Automovilismo, apuntó que esta especialidad «no es peligrosa, no es cara y es extremadamente divertida» y deseó que siga «atrayendo a la gente», tanto para verla como para participar. Por su parte, Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Federación Gallega de Automobilismo, celebró la presencia del Ecorrallye en suelo gallego y explicó que, desde el ente federativo, se está «trabajando» para que pronto se pueda hacer un «campeonato autonómico de energías alternativas».