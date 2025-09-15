hockey sobre patines
El Torneo del Rosario, fiesta sobre patines en Dominicos
El colegio acoge este fin de semana la tradicional cita, con categorías desde prebenjamín a sénior
A Coruña
A Coruña se prepara para uno de los grandes eventos del hockey sobre patines local del verano. Dominicos organiza este fin de semana (19, 20 y 21 de septiembre) el Torneo del Rosario, tres días sobre ruedas donde los sticks serán protagonistas desde la base absoluta, en categoría prebenjamín, hasta la cima de la pirámide con la sénior. Para el conjunto de OK Plata, será otro paso adelante en su pretemporada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fichar a Jordi Bargalló, sueño de una noche de verano para Compañía de María
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo