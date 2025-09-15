El Torneo del Rosario, fiesta sobre patines en Dominicos

A Coruña se prepara para uno de los grandes eventos del hockey sobre patines local del verano. Dominicos organiza este fin de semana (19, 20 y 21 de septiembre) el Torneo del Rosario, tres días sobre ruedas donde los sticks serán protagonistas desde la base absoluta, en categoría prebenjamín, hasta la cima de la pirámide con la sénior. Para el conjunto de OK Plata, será otro paso adelante en su pretemporada.