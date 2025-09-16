Gimnasia rítmica
270 gimnastas en el torneo del Milenium
Tendrá lugar este fin de semana en el Palacio de los Deportes de Riazor
A Coruña
El Palacio de los Deportes de Riazor acogerá este fin de semana la séptima edición del Torneo del Club Rítmica Milenium. Más de 270 gimnastas participarán en la cita, desde las más pequeñas, en categoría prebenjamín, hasta las juveniles, tanto en modalidad individual como en conjuntos. Como gran novedad de esta edición, el torneo incluirá por primera vez competición masculina.
El Club Rítmica Milenium, organizador, competirá, en categoría alevín, con Arianne Fernández, Manuela Alonso y Paula Estraviz; en infantil, con Sara Alvarado; y en cadete, con Adriana Martínez, Uxía Méndez, Laura Encina y Martina Villalba.
