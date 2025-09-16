Dava Torres: «Hemos dado un paso adelante y queremos títulos»

Este fin de semana comienzan la temporada oficial. ¿Cómo llegan al inicio de curso?

Bien, llegamos preparados al primer partido, hemos trabajado toda la pretemporada pensando en ello. Cumplimos los objetivos físicos y tácticos, con el hándicap de que César [Carballeira] y Blai [Roca] no pudieron estar con nosotros hasta el final [disputaron el Eurohockey con España], pero estamos satisfechos con nuestro trabajo.

Terminaron la campaña anterior frente al Barcelona y abrirán la nueva también contra ellos. ¿Hay cosas que no cambian?

No hay mejor manera de quitarse la espinita de no haber hecho una gran final la temporada pasada, de no haber competido como queríamos en el play off, que tener esta revancha ya. En la Supercopa somos cuatro equipos y las variables son pocas, así que afrontamos otro año contra el Barça en semifinales con muchísimas ganas de jugar para intentar ganarles.

Nueva temporada, distinta altura del año, en Igualada y a partido único. ¿Tienen algo que ver los encuentros de aquel ‘play off’ con el de este fin de semana?

No, es algo totalmente opuesto, ahora estamos empezando y jugamos en una pista neutral. Nos ha dado tiempo a refrescar y a limpiar la mente. Nosotros hemos hecho varios fichajes y ellos mantienen al mismo bloque, pero con un nuevo entrenador, así que los dos hemos cambiado. Ojalá esta temporada sea tan larga como la anterior, eso significará cosas buenas.

Nuno Paiva, Blai Roca, Toni Pérez y el regreso de Tombita. Cuatro incorporaciones con experiencia y bagaje que se suman al grupo sólido que quedó de la última campaña. ¿Cómo han encajado las piezas?

Es un poco trampa, porque dos de ellos ya estaban encajados. Ni a Tombita ni a Toni hace falta explicarles nada, ya han trabajado con Juan [Copa] y con muchos jugadores, entienden muy bien el juego. A los otros dos sí que los podemos considerar más nuevos, pero son una maravilla. Nuno ya conocía la ciudad, que es un punto positivo para su integración, y, en la pista, nos está aportando mucho porque es un jugador tácticamente muy bueno, ordenado y con un gran potencial ofensivo. Viene con la intención clara de hacer un buen año y se nota que tiene ganas. Y Blai es un porterazo, ya llevamos muchos años enfrentándonos y viene de la Selección. Es un buen tipo. Todo el mundo tiene ganas de hacer el papel que le toque para convertirnos en un equipo ganador.

También hubo un cambio en la preparación física, de Marc Godayol a Kike Sanfiz. ¿Se ha notado?

Tiene bastante más relevancia de la que parece. Kike ha llegado con sangre fresca, con ideas nuevas y de un mundo que no es el nuestro, está siendo muy enriquecedor. Cuando estás en esto mucho tiempo, te metes en inercias sin saber bien por qué y su llegada nos está haciendo plantearnos muchas cosas. Viene con una forma de trabajar que nos está gustando mucho y va a ser otro más remando en este barco.

El año pasado se hablaba de año de transición y terminaron peleando en todas las competiciones. Este será el segundo curso de esta nueva etapa. ¿Qué esperan?

Este año se da un paso adelante, porque es el segundo de este ciclo y las incorporaciones suben el nivel. Se da un salto hacia arriba importante y las aspiraciones deben ir en esa línea. El objetivo del Liceo esta temporada debe ser pelear los títulos de verdad, con la humildad que tenemos y con la ambición de conseguirlos, es lo que queremos. Uno sabe, cuando entrena, si lo está haciendo bien y si se está compitiendo. Somos un equipo con potencial, juventud y veteranía, con una buena mezcla entre la garra y la calma. Hay muchos ingredientes para hacer un buen año.

En el curso anterior, pasó de goleador a asistente y director de juego. ¿Tendrá continuidad en ese papel durante este año?

Es cierto que hubo un cambio de rol evidente, es algo que viene también con la madurez como jugador. Creo que este año seguiré por ahí, la idea es intentar ayudar a mis compañeros en pista, ordenarlos y ser el enlace del entrenador para lo que queramos hacer en cada momento, aunque intentaré mirar un poco más a portería, porque creo que debo aportar un poco más de gol. Tengo que soltarme.

Entonces, ¿marcar o asistir?

Me encantan las dos, pero asistir me gusta muchísimo. Mira que yo siempre fui goleador y me encanta celebrar goles, pero dejárselos a mis compañeros en bandeja para que sean ellos los que marquen me divierte un montón.

Pasan los ciclos, pasan los jugadores, y el tándem Torres, Carballeira y Copa continúa liderando al Liceo, dentro y fuera de la pista. ¿Son un valor seguro?

Sí, es cierto y es muy bonito. Por ahora, la gente todavía no se ha aburrido de nosotros y eso es bueno (se ríe). Vivimos el club de una manera muy real, no estamos aquí por estar, si no que luchamos por mejorar y estamos convencidos de que tenemos todavía mucho que aportar. Es un gusto compartir este camino con ellos, si no estuviésemos los tres, no sé como sería. La gente viene al Palacio y ve a tres tíos que dan su máximo cada día. Ojalá sigamos reivindicando el hockey coruñés, que cada vez somos más, y que siga incorporándose gente nueva al equipo.

Y que A Coruña siga siendo esa esquina rebelde en el mapa del hockey nacional.

Exacto, hay que seguir así. Se está consiguiendo en la ciudad un ambiente muy bueno de hockey, sano y bonito, donde te apetece traer a tu hijo, a tu primo pequeño o a tu sobrino. Pero, más allá del Liceo, está súper bien que en A Coruña tengamos tantos clubs en OK Bronce, OK Plata y OK Liga. El Liceo es solo la punta del iceberg del trabajo que se hace en la ciudad. En un mundo utópico, tendríamos que formar entre todos un sistema de diferentes escalones en el cual los chavales puedan ir creciendo y disfrutando en base a su nivel. No creo que deba ir este club por un lado, Dominicos por otro, Compañía por otro, Carballo o Vigo por otro… No, juntos es mejor. Estamos cada vez más cerca de unir fuerzas y, al menos desde el Liceo, se está trabajando para eso.