Enmanuel Reyes: «No sé cuando me dejarán pasar de semifinales»

Un bronce, cierto regusto agridulce y ganas de seguir trabajando en el camino olímpico. Ese es el botín que saca Enmanuel Reyes Pla de los World Boxing Championships de Liverpool. El Profeta no esconde su decepción con la decisión de los árbitros en el último combate, pero resalta su buen nivel durante todo el torneo. «Fue una experiencia más y estoy contento, porque repito medalla de bronce», valora, en líneas generales, el deportista afincado en A Coruña.

El púgil tuvo un recorrido impoluto en la competición hasta que alcanzó las semifinales, con victorias sobre el croata Zvonimir Rebolj y el polaco Adam Tutak en la primera ronda y en los cuartos de final, respectivamente. Ambas, además, decididas por la unanimidad de los jueces. Pero el criterio cambió en la pelea previa a la final del torneo, cuando se midió al uzbeko Turabek Khabibullaev. Ahí, la posibilidad de luchar por el oro se le esfumó entre los dedos. Ganó el primer asalto, pero no pudo repetir el resultado en el segundo y el tercero y terminó perdiendo a los puntos por decisión dividida de los árbitros (4-1). El Profeta reconoce que le falta «un empujoncito» para superar el escalón de las semifinales y llegar hasta el último combate en las grandes citas internacionales. Enmanuel lamenta que la derrota en Inglaterra no se deba a su rendimiento deportivo, si no a la falta de concordancia de criterios a la hora de valorar su actuación: «De haberme equivocado yo, lo habría reconocido, pero no fue así. No sé cuando los árbitros me dejarán pasar la barrera de las semifinales».

Pese al amargo desenlace, Reyes se muestra satisfecho con su papel en los cuadriláteros británicos. «Estoy contento igualmente con el resultado final, porque me encuentro en unas condiciones súper buenas», admite. Aun así, siempre hay detalles en los que seguir trabajando en el día a día, sobre todo en el apartado psicológico. «Física y técnicamente estoy bien, pero debo seguir enfocado y estar un poco más centrado en estas ocasiones», asegura el hispanocubano. Para el púgil, el ámbito mental es determinante a la hora de ganar batallas. «El boxeo no es solamente dar golpes, también hay que pensar mucho encima del ring. Si la mente no está bien, las cosas no salen», indica.

El coruñés, eso sí, reconoce que viajó a suelo inglés un poco «descolocado», porque el Mundial introducía varias novedades, como el cambio de categoría de peso de 92 kilos a 90, en la que él compitió: «Es un telón que se ha abierto para lo que viene en el futuro y ahora toca ver a quiénes tenemos delante, quiénes son los nuevos rivales y cómo debemos trabajar en base a su boxeo».

Objetivo Los Ángeles 2028

El bronce de Liverpool convierte a Enmanuel Reyes en doble medallista mundial (junto al tercer puesto que ya había logrado en Budapest 2021) y medallista olímpico. «Es otro buen resultado para España y me quedo con la sensación de que el deporte español en general, y el gallego en particular, siguen subiendo y están en lo más alto del nivel internacional. Para mí eso es una gran alegría», afirma. Y destaca que, ahora mismo, no ve ningún techo para el boxeo nacional: «Va a seguir yendo hacia arriba, en auge, solo Dios puede pararnos».

Con la presea ya expuesta en su vitrina personal, el futuro a corto a plazo pinta incierto para El Profeta. «A ver si pronto puedo conseguir otras peleas para seguir avanzando en mi carrera profesional», relata, aunque confiesa que no siempre es fácil encontrar oponentes para seguir probándose: «Hay que ver quien quiere fajarse y subirse al ring conmigo. Al final, ya tengo un nombre, una experiencia y la gente se lo piensa más». Aunque, mientras ajusta su agenda, continúa «entrenando y trabajando» con el horizonte en Estados Unidos. «Poco a poco, voy cumpliendo los objetivos y creo que he comenzado este nuevo ciclo olímpico bastante bien, con una medalla y siendo el tercero del mundo. Esto quiere decir que la preparación que estamos haciendo rumbo a Los Ángeles 2028 es eficiente», señala, antes de confesar su deseo más sincero para la próxima cita olímpica americana: «Si Dios quiere, espero luchar por el oro».