baloncesto
Maristas retará al Ensino en las semifinales de la Copa Galicia
El conjunto colegial es el único semifinalista que no juega en la Liga Endesa
A Coruña
Sin miedo a nada y a por todas. Así afronta Maristas la fase final de la Copa Galicia, que tendrá lugar entre el viernes y el sábado en el pabellón de A Gándara (Narón). El conjunto coruñés sacó su billete a la última ronda copera tras superar en la eliminatoria previa al Cortegada y al Arxil y será, por lo tanto, el único equipo de Liga Femenina 2 presente en la pelea por el título. Frente a ellas, estará un Ensino que milita en la Liga Endesa y que este verano ha incorporado al preparador coruñés Diego Fernández a su staff técnico. El partido se disputa el viernes a las 18.00 horas y, a su remate, Celta y Baxi Ferrol se medirán en la otra semifinal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El Leyma Coruña supera los 5.000 abonados
- Obradoiro-Leyma, el derbi inédito que viene con fuerza y morbo
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos