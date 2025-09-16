Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

baloncesto

Maristas retará al Ensino en las semifinales de la Copa Galicia

El conjunto colegial es el único semifinalista que no juega en la Liga Endesa

Eugenia Filgueira. | Iñaki A.D.

Eugenia Filgueira. | Iñaki A.D.

RAC

A Coruña

Sin miedo a nada y a por todas. Así afronta Maristas la fase final de la Copa Galicia, que tendrá lugar entre el viernes y el sábado en el pabellón de A Gándara (Narón). El conjunto coruñés sacó su billete a la última ronda copera tras superar en la eliminatoria previa al Cortegada y al Arxil y será, por lo tanto, el único equipo de Liga Femenina 2 presente en la pelea por el título. Frente a ellas, estará un Ensino que milita en la Liga Endesa y que este verano ha incorporado al preparador coruñés Diego Fernández a su staff técnico. El partido se disputa el viernes a las 18.00 horas y, a su remate, Celta y Baxi Ferrol se medirán en la otra semifinal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents