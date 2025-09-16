Maristas retará al Ensino en las semifinales de la Copa Galicia

Sin miedo a nada y a por todas. Así afronta Maristas la fase final de la Copa Galicia, que tendrá lugar entre el viernes y el sábado en el pabellón de A Gándara (Narón). El conjunto coruñés sacó su billete a la última ronda copera tras superar en la eliminatoria previa al Cortegada y al Arxil y será, por lo tanto, el único equipo de Liga Femenina 2 presente en la pelea por el título. Frente a ellas, estará un Ensino que milita en la Liga Endesa y que este verano ha incorporado al preparador coruñés Diego Fernández a su staff técnico. El partido se disputa el viernes a las 18.00 horas y, a su remate, Celta y Baxi Ferrol se medirán en la otra semifinal.