Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

aguas abiertas

Un nuevo intento para la Travesía a nado de San Amaro

La previsión es que las condiciones climatológicas y del agua permitan su disputa | Será el domingo

San Amaro en 2024. | C. P.

San Amaro en 2024. | C. P.

RAC

A Coruña

El Club del Mar de San Amaro ya trabaja para que a la tercera sea la vencida y se dispute el domingo la Travesía a nado de San Amaro, que se suspendió el pasado 29 de agosto después de que el año pasado no se pudiese disputar por la presencia de carabelas portuguesas. Los organizadores ya están en contacto con las autoridades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents