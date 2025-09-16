aguas abiertas
Un nuevo intento para la Travesía a nado de San Amaro
La previsión es que las condiciones climatológicas y del agua permitan su disputa | Será el domingo
A Coruña
El Club del Mar de San Amaro ya trabaja para que a la tercera sea la vencida y se dispute el domingo la Travesía a nado de San Amaro, que se suspendió el pasado 29 de agosto después de que el año pasado no se pudiese disputar por la presencia de carabelas portuguesas. Los organizadores ya están en contacto con las autoridades.
