Caio Pacheco: «No hay que ser hipócritas, este Leyma está hecho para pelear arriba»

¿Cómo han sido estas semanas?

Muy bien. A mí me está encantando A Coruña, aunque poco pude conocer. Estoy tratando de conectarme cada vez más con la ciudad, con la gente de acá. Estoy muy ilusionado con el proyecto y el año.

Cuanto mejor esté fuera, mejor rendirá en la pista...

Ni hablar. Es algo muy importante, el afuera de la cancha, luego del entrenamiento, del partido. Poder estar en un lugar donde disfrutas, donde puedas descansar y... Mirá, A Coruña, en eso, es una ciudad impresionante.

¿Por qué eligió al Leyma?

Obviamente por el equipo, el proyecto, eso fue lo primero. Lo que me hizo pensar en venir. Tenía la idea de seguir en España, me siento muy bien acá. Y cuando me presentó el proyecto Charlie (Uzal) y el club, junto con Carles, que creo que también tuvo un peso bastante grande sabiendo de dónde venía... Estaba en el París, en un estilo de juego que encajaba mucho con lo que yo creo que son mis características. Hicieron que todo fuese encajando.

Se fijo en el París de Carles Marco y Tiago Splitter...

Sí. Yo ya vengo jugando así hace dos años con otros entrenadores, en un estilo muy parecido, de ritmo alto, de presionar bastante. La adaptación se hace mucho más fácil sabiéndolo. Es una elección importante para mí.

También es el más vistoso...

Yo creo que sí, que divierte más. Mi manera de pensar el básquet es un poco en ese estilo. Es cómo me gusta jugar, cómo creo que se debe jugar. Es un plus.

¿Buscó también estabilidad?

En realidad, esperé un poco en realidad por alguna propuesta de ACB. Era mi idea al comienzo, pero cuando abrí mi cabeza, cuando empecé a escuchar las propuestas de Primera FEB, no hubo duda con el Leyma, del proyecto que me presentaron. No es sólo básquet, es formar una familia. Y el Leyma fue el equipo que mejor me habló y que encajó con mi idea y con lo que quería en este momento de mi carrera.

Tuvo un verano muy activo y de alegrías con la selección...

Sí, fue bastante largo, básicamente junté una temporada con la otra. Tuve la oportunidad de jugar dos torneos con la selección, uno en China y luego la Copa América, y pudimos ser campeones en los dos. Haber llegado un poco más tarde es un poco molesto para el Leyma, pero lo entendieron y no me reprocharon nada. Todo lo contrario me dieron muchas fuerzas, estaban muy contentos de mi conquista. Pero ya se ha terminado y ahora estoy totalmente enfocado acá.

Como buen brasileño, habrá jugado antes al fútbol que al baloncesto, ¿no?

Sí, como todo brasileño, sí jugamos mucho al fútbol, pero en mi casa el balón de básquet siempre estuvo muy presente. Mi padre fue jugador profesional durante toda su vida y mi madre también jugó profesionalmente hasta los 23, 24 años. Crecí con el balón en la mano. Y mis padres son realmente muy especiales. Me pusieron en todos los deportes, a mí y a mi hermano. Fútbol, básquet, voleibol, natación, balonmano, lo que nos daba la gana. Llegó un momento donde tuve que elegir. Fui al fútbol hasta los 12 o 13 años, pero mi madre, que luego se hizo maestra, llegó un momento que me dijo que, para sacar buenas notas, tenía que elegir entre el básquet o el fútbol.

Su trayectoria es atípica y luce acento argentino...

Sí, bueno, salí de Brasil muy chiquito. Nunca jugué un partido profesional en Brasil. Solo jugué afuera. Me fui a Argentina con 16 años y el acento es porque en Brasil hablamos portugués, no hablamos español. Y cuando llegué allí, no hablaba nada de español. Fui aprendiendo con los chicos, en el día a día. Y hablo un poco como ellos.

Vino por el estilo y el proyecto, pero también acarrea una responsabilidad, porque el Leyma busca ascender. ¿Cómo lo lleva?

Yo creo que no hay que ser hipócritas. Hay que dejar claras las cosas. Este equipo fue hecho para pelear arriba, sabiendo, obviamente, lo difícil que es ganar esta liga, lo difícil que es competir. Pero está claro que el objetivo es llegar al final del año con chances de ascender. Y ojalá poder hacerlo. Pero lo más importante es pensar que es partido a partido, porque esto no se gana ahora, se gana en mayo o junio, cuando se termine la liga.

Llegó tarde a la pretemporada, pero ha tenido tiempo de conocer el gen competitivo del equipo...

Sí, tiene que ser un poco nuestra identidad. Habrá partidos mejores, peores. En la pretemporada hay muchos entrenamientos, cargas, quizás algún partido vayamos a jugar cansados de piernas, pasará también en la liga. Lo que no puede pasar es que todos los partidos tengamos que remontar. Eso es lo que venimos hablando, que sí, que está muy bien tener esa identidad de no abandonar, de seguir cada momento, pero que muchas veces no tienes que llegar a eso. Obviamente cuando llegue tendremos que estar preparados y seguir, y seguir, y seguir, pero que pase cada vez menos.

¿Les preocupó especialmente esa primera parte ante el Oporto?

Sí, desde que yo llegué, fueron los peores cuartos que jugamos. Sin identidad, nos pasaron por encima; la realidad es esa. Nos llegaron a abrir 26 de diferencia, y luego, en los otros 20 minutos, sí fuimos a la cancha como tenemos que jugar. Debemos enfocarnos en jugar 40 minutos como jugamos los últimos 20, independiente de que si entra o no el balón, de lo que pase. Un poco más de energía, de cómo queremos jugar, de nuestra manera, en eso debemos enfocarnos.

¿Qué Caio Pacheco le gustaría que viese el Coliseum?

Trato de no pensar mucho qué quiero transmitir y sí hacerlo. La gente puede esperar de Caio lo que hice toda mi carrera: un jugador que no va a dejar una pelota perdida, que va a dar todo. Esa es un poco mi característica, mi identidad. Luego tengo mis calidades defensivas, ofensivas, lo que sea, como jugador, mi talento. Lo que sí pueden hablarme y cobrarme es que todos los días voy a dar mi 100%, mi 110%, que voy a dar la piel por el equipo porque es a quien represento, los represento a ellos, me represento a mí, represento a mi familia. Cada vez que piso la cancha, lo tengo muy claro, voy a dejarlo todo.

Acaba de llegar, pero, ¿qué le gusta a Caio Pacheco cuando deja el baloncesto a un lado?

No, a mí me gusta mucho la lectura, conectarme con la naturaleza. Los días de descanso trato de ir conociendo, aunque por ahora no pude conocer mucho. Ya me dijeron que hay cosas muy lindas en A Coruña y a la vuelta de A Coruña, en poco tiempo, en 40 o 50 minutos. Ir conociendo playas, montañas, todo. Comer me gusta mucho también, ir probando cosas típicas de los lugares. Acá estaré muy completo de todas esas cosas que me gustan hacer y de esos hobbies.

El Coliseum también está en pretemporada, pero ya le dio tiempo a conocer su energía...

No lo vimos todavía lleno, como estará durante la temporada, pero en la Copa y en el partido contra el Porto, ya sentí la energía de la gente, sentí que les gusta el baloncesto, que van a verlo. Disfruto mucho de las canchas llenas y de los partidos difíciles. Estoy contento de ser parte de esta familia. Como dicen acá, de la Familia Naranja, y que pueda ayudarnos en cada partido, empujarnos, que hagan imposible ganarnos acá en casa, que nuestra pista sea algo muy importante para nosotros y que ganemos el máximo de partidos posibles.