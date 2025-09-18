baloncesto | Primera FEB
La ‘Familia Naranja’ renueva a sus ídolos antes del gran reto
El coruñés Fernando Romay ejerció de padrino en el acto de presentación de los onces fichajes del Leyma Básquet Coruña
El sueño acabó en pesadilla y no hubo más remedio que renovar ilusiones. El golpe de acabar colista en la ACB en su temporada de estreno empujó al Leyma Básquet Coruña a una especie de refundación. Aunque en algunos casos no fue por deseo de la dirección deportiva, el club coruñés vació el vestuario. Se fueron el entrenador y todo el carrusel de jugadores de la temporada del descenso para que esta campaña se renovase el banquillo y toda la caseta, con hasta doce caras nuevas. Once más una. Después de los aperitivos de los partidos del Coliseum en la Copa Galicia y el amistoso ante el Porto, la Familia Naranja hizo anoche acto de presencia en Marineda para conocer las nuevas equipaciones del equipo y para renovar a sus ídolos. Tuvo la puesta de largo un maestro de ceremonias de excepción, ya que el coruñés Fernando Romay, ex del Real Madrid y medalla de plata en Los Ángeles 84 con la selección española, ejerció de padrino.
Por las instalaciones del centro comercial coruñés se pudieron pasar todos los aficionados que lo desearon y que pronto disfrutarán de una nueva temporada, que anhelan que sea la del retorno a ACB. Ya con todos en A Coruña, tras las incorporaciones de Macachi Braz y Caio Pacheco, fueron ovacionados en una de las citas ineludibles del final del verano coruñés. Aplausos para el brasileño, para el angolano, también para Didac Cuevas, Jacobo Díaz, Guillem Jou, Yoanki Mencia, Paul Jorgensen, Joe Cremo, Danilo Brnovic, Ilimane Diop, y Abdou Thiam. Este último es quizás el único conocido antes de este verano después de que tuviese una etapa pretérita en el Leyma, aunque con un rol menor al actual.
Las fotos, los regalos, los desfiles sirvieron para animar al público que pobló la zona habilitada en la planta 2 de Marineda City, donde pudieron casi tocar a esos jugadores que pretenden darles alegrías desde el próximo fin de semana en San Sebastián.
Antes de que llegue el momento de medirse a Gipuzkoa y de estrenar el Coliseum una semana después ante el Oviedo, ya en octubre, el grupo de Carles Marco se medirá mañana por la el sábado al COB en el último amistoso por las fiestas de Lalín.
