El techo de cristal del hockey hierba de A Coruña: «El campo está cogido con pinzas»

En la lucha habitual por hacerse hueco en una ciudad notoriamente futbolera, el hockey hierba sostiene el pulso en el tiempo gracias al trabajo del Escola, Athletic y, ahora, el Hércules, que ha tomado el relevo del primero para compaginar cantera y sénior. Son los clubes que resisten de pie en una disciplina marcada por la dificultad para encontrar un terreno propio. Los pabellones, en la modalidad de sala, han sido un escape, en especial para los más pequeños, pero el problema sigue vigente meses después de la reforma del campo nº1 de La Torre, que sigue sin cumplir con la exigencia. «En vez de ir a mejor hemos retrocedido, no sirve, directamente es jugar a otra velocidad. Hay gestos técnicos imposibles de realizar en ese campo. A los niños casi evitamos llevarlos allí», explica Coque del Río, responsable del Escola.

El Athletic Coruña Hockey, antes de un entrenamiento en La Torre. | Carlos Pardellas

El campo nº1 de La Torre ha sido desde hace décadas el refugio del hockey hierba coruñés. Pero los nuevos tapetes artificiales, más preparados para el fútbol, dificultan su práctica. Mientras que el deporte exige un césped de agua y corte pequeño, el actual tiene caucho y un corte alto, lo que además de frenar la pelota genera grandes dificultades para jugar e incluso aumenta el riesgo lesivo porque el stick se puede llegar a trabar. «El terreno en el que jugamos no vale para el hockey hierba, está recogido para hockey social, pero no podríamos jugar ninguna competición nacional ni nada que se le parezca. Está cogido con pinzas», explica Pablo Pardo, presidente del Hércules, el club que ha recogido el testigo del Escola para las categorías sénior.

En el patio de enfrente, el gran problema es el mismo. Tanto para competir como para atraer a más personas. Guille Alcalde preside el Athletic y está en la misma línea: «Es el caballo de batalla del hockey en A Coruña desde hace 30 años. El primero que se hizo, sin ser de última generación, era un buen campo. Hemos pasado de eso a un césped donde la pelota no rueda. Jugamos ahí porque no hay más remedio».

Actualmente, ambas escuadras coruñesas, tanto masculinas como femeninas, compiten en la Primera División, divididas en zonas regionales. Por encima queda la División de Honor B y A, las primeras competiciones de España, a las que no pueden aspirar. El césped no cumple la reglamentación. «La federación lo homologa porque si no, nos metería en un problema, porque no tendríamos donde jugar. Tampoco podemos aspirar a albergar ningún tipo de eventos, ni sénior ni categorías inferiores. Imagina una fase de ascenso, como jugó el Athletic hace cuatro años, que tuvo que celebrarse en Ourense», relata Alcalde.

Ourense, que sí cuenta con un campo de hockey hierba, fue el recurso, precisamente, del equipo que coordina Coque, que durante algunos meses se trasladó a jugar allí sus partidos de local. Sin embargo, no lo pueden sostener en este nuevo curso por toda la problemática que conlleva para jugadores y las personas que quieren ver los partidos. «Cuando estuvo mal el campo, optamos por ir allí. Este año no lo haremos. Si tuviéramos los recursos yo sería partidario de seguir allí, pero no deja de ser ir a Ourense a jugar un partido, no debería ser así», relata Del Río.

Éxodo de talento

La falta de posibilidades para prosperar provoca, también, que aquellas personas que quieran jugar al hockey a un nivel superior deban hacerlo fuera de A Coruña. Como mínimo, en Ourense, aunque algunos van más allá. Uno de los casos más cercanos es Darío Sánchez Gerpe, exjugador del Athletic que este verano ganó la medalla de plata con la selección española en el 8 Naciones sub 16. Sin embargo, esta temporada competirá en Valencia, donde intentará seguir creciendo en el deporte. «Es un problema para la gente de casa, no pueden jugar aquí a un nivel un poco más alto», dice y añade que el caso de Sánchez es especial, porque está en «órbita de la selección» y ha sido «prácticamente un milagro» que haya llegado.

Todas las patas que conforman el hockey hierba coruñés saben a la perfección la dificultad que existe en A Coruña con las instalaciones por la gran cantidad de clubes y disciplinas. Tanto el Athletic como el Escola y el Hércules buscan captar para el futuro niños y niñas a través de los colegios y las actividades en el hockey sala. El preludio de un futuro sobre la hierba. No será sencillo sin un campo hecho por y para el hockey, donde la pelota ruede y la acción luzca con normalidad. «Esa base que tenemos ahora, con categorías prebenjamín, benjamín y alevín, cuando crezca se va a encontrar que no hay un campo donde poder jugar», concluye Coque, quien está seguro de que un terreno adecuado atraería a más atletas.