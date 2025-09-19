90-66 | El Ensino lucense apea a Maristas de la lucha por la Copa Galicia

Fin del recorrido de Maristas en la Copa Galicia. El conjunto de Fernando Buendía puso punto y final a su aventura en la competición autonómica tras caer derrotado frente al Durán Maquinaria Ensino (90-66) en la primera semifinal del torneo en Narón. Las coruñesas llegaron a la cita sin nada que perder, conscientes de que el favorito era un equipo lucense que milita dos categorías por encima de ellas, en la Liga Endesa, la élite del baloncesto nacional.

Pero eso no asustó a Maristas, que comenzó ganando y terminó el primer cuarto con el luminoso igualado (18-18). Sin embargo, el equilibrio se quedó en un espejismo. El Ensino apretó y abrió brecha al final del segundo acto (46-28), del tercero (71-48) y del último (90-66). Aun así, el cuadro colegial no se rindió y cayó con honor. Nevena Dimitrijevic y Josefina Zeballos fueron las máximas anotadoras del equipo coruñés, con 15 y 18 puntos respectivamente.