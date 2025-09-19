Automovilismo
El 9º Ecorrallye pone el foco del motor en la plaza de María Pita
El viernes tuvo lugar la primera etapa y el sábado se disputa la segunda
A Coruña
El Ecorrallye ya rueda sobre el asfalto de la provincia de A Coruña. La primera jornada de la prueba, celebrada el viernes con inicio y final en la plaza de María Pita, discurrió por A Coruña, Santa Comba o Santiago de Compostela. Ocupó 310 kilómetros de los 574 totales de la carrera, la más larga de las nueve ediciones organizadas hasta el momento. El sábado, segundo y último día de competición.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum