El 9º Ecorrallye pone el foco del motor en la plaza de María Pita

El Ecorrallye ya rueda sobre el asfalto de la provincia de A Coruña. La primera jornada de la prueba, celebrada el viernes con inicio y final en la plaza de María Pita, discurrió por A Coruña, Santa Comba o Santiago de Compostela. Ocupó 310 kilómetros de los 574 totales de la carrera, la más larga de las nueve ediciones organizadas hasta el momento. El sábado, segundo y último día de competición.