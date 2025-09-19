Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 9º Ecorrallye pone el foco del motor en la plaza de María Pita

El viernes tuvo lugar la primera etapa y el sábado se disputa la segunda

Uno de los coches del Ecorrallye en la plaza de María Pita durante la presentación de la competición.

Uno de los coches del Ecorrallye en la plaza de María Pita durante la presentación de la competición. / Ecorrallye

RAC

A Coruña

El Ecorrallye ya rueda sobre el asfalto de la provincia de A Coruña. La primera jornada de la prueba, celebrada el viernes con inicio y final en la plaza de María Pita, discurrió por A Coruña, Santa Comba o Santiago de Compostela. Ocupó 310 kilómetros de los 574 totales de la carrera, la más larga de las nueve ediciones organizadas hasta el momento. El sábado, segundo y último día de competición.

