Hockey sobre patines
Dominicos ya vibra con el Torneo del Rosario
A Coruña
El colegio Dominicos acoge este fin de semana una de las grandes citas sobre patines de A Coruña: el Torneo del Rosario. La competición se disputa desde el jueves y reúne sobre la pista a las grandes promesas de la ciudad, desde la categoría prebenjamín hacia delante. El viernes, Dominicos y Borbolla jugaron la final sénior y el sábado, el cuadro colegial y el Cambre se miden en la júnior (22.50 horas).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum