Dominicos ya vibra con el Torneo del Rosario

El colegio Dominicos acoge este fin de semana una de las grandes citas sobre patines de A Coruña: el Torneo del Rosario. La competición se disputa desde el jueves y reúne sobre la pista a las grandes promesas de la ciudad, desde la categoría prebenjamín hacia delante. El viernes, Dominicos y Borbolla jugaron la final sénior y el sábado, el cuadro colegial y el Cambre se miden en la júnior (22.50 horas).