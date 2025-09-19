Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dominicos ya vibra con el Torneo del Rosario

Imagen del partido sénior de la edición del torneo en 2024 entre Dominicos y Compañía.

Imagen del partido sénior de la edición del torneo en 2024 entre Dominicos y Compañía. / German Barreiros/Roller Agencia

A Coruña

El colegio Dominicos acoge este fin de semana una de las grandes citas sobre patines de A Coruña: el Torneo del Rosario. La competición se disputa desde el jueves y reúne sobre la pista a las grandes promesas de la ciudad, desde la categoría prebenjamín hacia delante. El viernes, Dominicos y Borbolla jugaron la final sénior y el sábado, el cuadro colegial y el Cambre se miden en la júnior (22.50 horas).

