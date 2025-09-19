Hockey sobre patines
El Hockey Club Coruña se presenta en el Palacio el sábado 27 de septiembre
Jugará un torneo contra el Raxoi y el Berenguela
A Coruña
El Hockey Club Coruña comparecerá ante su afición el próximo sábado, 27 de septiembre, en un torneo a tres bandas en el que se medirá al Raxoi y al Berenguela. El conjunto de Stanis García abrirá la cita contra el Raxoi a las 10.00 horas, después verá el duelo entre los dos invitados (11.15) y cerrará el evento frente al Berenguela a las 12.30.
