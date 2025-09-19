Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hockey sobre patines

El Hockey Club Coruña se presenta en el Palacio el sábado 27 de septiembre

Jugará un torneo contra el Raxoi y el Berenguela

Lance de pretemporada entre el HC y el Berenguela en Riazor.

Lance de pretemporada entre el HC y el Berenguela en Riazor. / HCCF

RAC

A Coruña

El Hockey Club Coruña comparecerá ante su afición el próximo sábado, 27 de septiembre, en un torneo a tres bandas en el que se medirá al Raxoi y al Berenguela. El conjunto de Stanis García abrirá la cita contra el Raxoi a las 10.00 horas, después verá el duelo entre los dos invitados (11.15) y cerrará el evento frente al Berenguela a las 12.30.

