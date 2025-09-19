El Liceo inicia el curso donde lo dejó: ante el Barça y en busca de un título

El hockey sobre patines, como la vida, es cíclico. Las temporadas y los proyectos se terminan y dan paso a otros constantemente, pero existen ciertos aspectos se mantienen infranqueables dentro de la habitual vorágine de cambios. Uno de esos valores seguros es el Clásico entre el Liceo y el Barcelona. Pasan los años, se despiden los jugadores, se terminan las grandes eras, y verdiblancos y culés siguen chocando en sus caminos hacia la gloria. Así lo hicieron el pasado mes de junio, cuando se enfrentaron en la final del play off por el título de la OK Liga como los dos mejores equipos del país. El cuadro blaugrana, que llegó más entero y sólido al último tramo de la campaña, se llevó el gato al agua con facilidad ante un Liceo peleón, pero agotado. Tres meses después, se reencuentran en Les Comes, Igualada, en las semifinales de la Supercopa de España (sábado, 18.45 horas, okliga.tv).

Pese a la repetición de los contendientes, poco tiene que ver el escenario actual con el del pasado curso. Los dos clubes han vivido un verano tranquilo, con tiempo para refrescar la mente y cargar las piernas con la intención de volver a ser favoritos en todas las competiciones. En Barcelona, mantienen el bloque principal de jugadores, pero han cambiado a David Cáceres por Ricard Ares en el banquillo. En A Coruña, se marcharon Martí Serra, Fabri Ciocale, Tato Ferruccio y Pablo Cancela para dar el relevo a Blai Roca, Nuno Paiva, Toni Pérez y Tombita, que estaba cedido en el Lleida. «Se da un paso adelante, porque es el segundo año de este ciclo y las incorporaciones suben el nivel. Es un salto hacia arriba y las aspiraciones deben ir en esa línea», decía Dava Torres, capitán liceísta, en una entrevista esta misma semana en LA OPINIÓN.

Su técnico, Juan Copa, afirma que el equipo afronta el primer examen de la campaña con la «máxima ilusión» y que, en las seis semanas de preparación, se ha trabajado «muy duro y muy serio» para empezar a competir por los trofeos. El preparador coruñés reclama «personalidad» a sus jugadores para dominar el partido y asegura que el grupo va «a tope» a por un billete en la final del domingo.

El combinado colegial disputó cinco amistosos de preparación para la hora de la verdad que arranca esta tarde: ganó al Barcelos y al Carvalhos en Vigo, y firmó tablas ante el Juventude Pacense, el Braga y, de nuevo, el Barcelos en la presentación oficial del equipo en el Palacio de los Deportes. Su rival llega a Igualada más rodado: ya ha jugado la Liga Catalana, aunque cayeron en la final contra el Calafell (4-2). El cuadro culé busca su cuarta Supercopa consecutiva (tiene 14 en total), mientras que el Liceo cuenta con tres en su palmarés particular.

La principal amenaza azulgrana, un año más, habla gallego y nació en A Coruña. Ignacio Alabart vuelve a ejercer como director de orquesta sobre las tablas del Palau. Convertido en segundo capitán, el coruñés se perdió gran parte de la última campaña por lesión y renunció a disputar el Eurohockey con España este verano para llegar al 100% al inicio de la temporada. Su visión de juego, su talento y su liderazgo son las bases sobre las que se asienta el proyecto continuista del Barça, que quiere empezar con buen pie.

Enfrente, su buen amigo Dava Torres lidera un bloque verdiblanco que se desplaza a Cataluña con toda la plantilla, incluido un Tombita que todavía no puede jugar por lesión, pero que acompañará a sus compañeros en la búsqueda del primer título del curso.