¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés se prepara pa un nuevo fin de semana de competición de alto nivel. Algunos equipos, como el Leyma, concluyen sus pretemporadas, mientras otros, como el OAR o el 5 Coruña, se enfrentarán a una nueva cita de sus respectivas ligas.

Baloncesto

El Leyma Básquet Coruña apura su esprint final de cara al inicio de curso del próximo domingo 28 de septiembre, en Guipúzkoa. Para ello, el cuadro que dirige Carles Marco disputará un último choque de preparación, ante el Club Baloncesto Ourense en el Torneo Lalín Kilómetro 0 (sábado, 12.30 horas). Será la última prueba antes del primer test real del curso para ambas escuadras, que volverán a verse las caras a lo largo de la Primera FEB.

Balonmano

Diecisiete años después del último partido del Attica 21 Hoteles OAR Coruña en División de Honor Plata en suelo coruñés, el conjunto oarista recibe al San Pablo Burgos (sábado, 19.00) y se estrena en San Francisco Javier en su vuelta a la categoría. En Primera Nacional, el Culleredo visita Tenerife para jugar frente al Tacoronte (20.30).

Fútbol sala

Nuevo asalto para el 5 Coruña en Segunda B. La escuadra que comandan Toochy González y Pachi Fernández se desplaza a Lugo para enfrentarse al Lugo Sala, uno de los grandes nombres de la categoría (sábado, 20.00).

Aguas abiertas

A Coruña se lanzará al mar el domingo, desde las 12.00, con una nueva edición de la Travesía a nado de San Amaro. Es el segundo intento de celebrar la competición en 2025, tras la cancelación de la prueba en agosto.

Gimnasia rítmica

El Palacio de los Deportes acoge a lo largo del día de hoy el VII Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica que organiza el Rítmica Millenium, con casi 300 gimnastas entre las categorías prebenjamín y juvenil.

Voleibol

El Club Voleibol Ciudad de A Coruña celebra el sábado en el Barrio de las Flores el torneo Ciudad de A Coruña, donde también participarán el Zalaeta, el Voley Ourense y el Xuvenil de Teis. Las semifinales se juegan a las 10.00 y las 12.00, la final a las 16.30 y el duelo por el tercer y cuarto puesto a las 18.30.