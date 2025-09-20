33-30 | El OAR se abona a la épica y da otro hachazo a la liga contra el Burgos

San Francisco Javier ya sabe lo que es saborear la miel de la victoria en la División de Honor Plata. El Attica 21 Hoteles OAR Coruña, con carácter y valentía, se impuso en casa a un San Pablo Burgos que se desplazaba como líder de la tabla (33-30).

El partido fue un intercambio de golpes constante. La igualdad quedó reflejada en la primera mitad, donde ambos tomaron la delantera en varias ocasiones, pero ninguno fue capaz de alejarse en el luminoso. Pepe Mora golpeó primero y el Burgos tuvo que esperar más de diez minutos para verse con ventaja sobre el equipo de Nando González. Aun así, el OAR no se desesperó. Este año, el coruñés es un bloque diseñado para saber sufrir y esperar su momento.

Y así lo hizo. Se fue al descanso perdiendo por la mínima (14-15) y en la segunda parte pisó el acelerador a fondo. Con intensidad, trabajo colectivo y carácter, empató tras la reanudación, pero, a falta de cinco minutos para el final, iba dos abajo. Ahí fue cuando San Francisco Javier rugió. Y revivió al OAR. Apretó los dientes, redobló los esfuerzos y encontró la portería rival. Como ya hiciera en su última cita en casa hasta el momento, en el play off de ascenso, se abonó a la épica y ganó. En quince segundos, Sergio Torío empató (28-28) y Alberto Roldán dio la vuelta al electrónico (29-28). Los oaristas templaron los nervios y Torío, de nuevo, y Álex Chan en tres ocasiones pusieron el 33-30 final y sellaron la segunda victoria en dos jornadas.

En Primera Nacional, por su parte, el Culleredo volvió a ganar tras remontar en Tenerife frente a Tacoronte (29-30) y se sitúa en lo más alto de la clasificación.