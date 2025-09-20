5-2 | Un Liceo en construcción no puede con la versión más madura del Barça

El Barcelona pasó por encima del Liceo en la semifinal de la Supercopa de España (5-2) y disputará la final del torneo frente al Igualada. El equipo de Ricard Ares, que mantiene el bloque del curso anterior, demostró estar más hecho y coordinado que el combinado coruñés quien, sin embargo, tuvo sus momentos de dominio que no pudo aprovechar por falta de puntería.

Les Comes, medio vacío y frío, fue testigo del primer Clásico de la campaña. El conjunto catalán asumió la responsabilidad de la posesión desde le principio y el Liceo, cómodo en el rol de defender y correr, le dejó hacer. Blai Roca realizó sus primeras intervenciones y Nuno Paiva gozó de la primera ocasión visitante, con una jugada individual en la que se fue de Grau y obligó a Sergi Fernández a emplearse a fondo por primera vez.

A los seis minutos, Sergi Aragonés lo intentó desde lejos, desviado, y Nil Cervera replicó del mismo modo y con el mismo desenlace. Entonces, se desató el vértigo. Tanto gallegos como catalanes primaron los ataques rápidos para electrificar el duelo. Pero las prisas mermaron la precisión. Hasta que Marc Grau acudió a su habitual cita con la Ley del ex. Recuperó Aragonés, envió un pase largo y el delantero culé, a la media vuelta, sorprendió a la zaga coruñesa para adelantar al cuadro azulgrana.

El Liceo quiso rehacerse, pero no daba con la tecla para generar ataques limpios. Y, entre tanto, Ferran Font picó por segunda vez. Eloi Cervera, hermano de Nil, condujo la bola, fijó a su par y filtró una asistencia que Font aprovechó delante del meta liceísta para amagar y marcar. Diez minutos, 2-0.

Lo mejor para el cuadro verdiblanco era que tenía todavía una eternidad por delante. Eso y que, a algunos jugadores como Toni Pérez o César Carballeira, les hervía la sangre sobre la pista. Jacobo Copa y Nuno Paiva generaron varias ocasiones por su cuenta, pero las piezas colegiales no terminaban de encajar. Hasta que apareció Bruno Saavedra. El compostelano, que acababa de saltar a la pista, interceptó un pasé, corrió hacia Fernández y fusiló la meta barcelonesa para ajustar el electrónico. «No os lo habéis creído desde el principio», recriminó Juan Copa a sus pupilos en un tiempo muerto. Aragonés volvió a avisar con un remate que Blai Roca desvió al palo y Barroso acertó con el tercer tanto culé gracias a un disparo lejano.

Bruno y César tuvieron una doble ocasión que no acertaron a materializar. Fue la antesala para que Dava Torres convirtiese su stick en varita mágica. Entró por el carril central, picó la bola y golpeó con precisión a la escuadra de Fernández para firmar el 3-2. El Barça quiso asustar con un par de llegadas peligrosas, pero los hombres de Copa no se achantaron.

Nuno Paiva estuvo cerca de empatar y Saavedra vio la tarjeta roja, desde el banquillo, por protestar dos faltas no señaladas sobre Jacobo Copa y Nil Cervera. El Liceo cometió la décima infracción y el Barça saboreó su cuarta diana, pero Roca se hizo gigante para detener el intento de Font y el rechace posterior. Sin embargo, casi en la siguiente acción, Aragonés sacó el objetivo de larga distancia y, de nuevo desde lejos, amplió la ventaja a falta de 13 minutos para la conclusión. Poco después, él mismo sirvió en bandeja el quinto tanto para Pablo Álvarez, que remató a placer y selló el encuentro.

El Liceo, lejos de bajar los brazos, siguió peleando tal y como lleva escrito en su genética. Xaus estrelló una directa en el larguero y, con su fallo, se esfumaron las opciones del primer título coruñés del curso. El próximo sábado, la OK Liga.