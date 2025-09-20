Fútbol sala | Segunda B
6-2 | El 5 Coruña paga la novatada ante el Lugo Sala, candidato a subir
Derrota contundente del equipo ‘rojillo’, que fue inferior al lucense
Los inicios siempre cuestan. Y si son frente a los cocos de la categoría, todavía más. Esa es la fortuna que tuvo el 5 Coruña tras su ascenso a Segunda B: comenzar contra los grandes favoritos. La semana pasada, en la jornada inaugural, cayó en casa frente al Guardo. El sábado, en su primer desplazamiento lejos de Novo Mesoiro, mordió el polvo con claridad contra el Lugo Sala (6-2). La entidad lucense, recién descendida de Segunda División y con todas las papeletas de volver a luchar por el ascenso, arrolló a un cuadro rojillo un tanto endeble, que pagó caro su papel de novato, pero intentó competir con sus armas en la segunda parte.
La resistencia coruñesa duró seis minutos, los que tardó el Lugo en adelantarse en el marcador. La primera mitad, claramente local, terminó con un 3-0 que hacía presagiar lo peor. Pero el 5 Coruña sacó su orgullo. Recortó distancias tras el paso por vestuarios con dos tantos de Yerai Rilo y Víctor Rodríguez y soñó, por un instante, con voltear las tornas. Pero los locales golpearon de nuevo y dejaron la reacción visitante en anécdota. Los comienzos no son sencillos. El cuadro rojillo debe remar.
