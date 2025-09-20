Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gimnasia rítmica | VII Torneo Nacional Club Rítmica Millenium

El Club Rítmica Millenium pone el foco de la gimnasia sobre el Palacio de los Deportes

Casi 300 deportistas participaron en la cita que celebra el Millenium

Dos gimnastas, durante una de las pruebas del torneo del Club Rítmica Millenium.

Dos gimnastas, durante una de las pruebas del torneo del Club Rítmica Millenium. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

RAC

A Coruña

Sudor, abrazos y muchas sonrisas. Ese es balance extradeportivo del VII Torneo Nacional que organiza el Club Rítmica Millenium y que ayer reunió en el Palacio de los Deportes a casi 300 gimnastas que probaron su valía sobre el tapete coruñés. El evento abarcó múltiples categorías, desde las jóvenes promesas en prebenjamín hasta el talento ya consolidado en juvenil. El club anfitrión cosechó dos primeros puestos individuales (Sara Alvarado en infantil y Martina Villalba en cadete) y un tercero en cadete, con un conjunto compuesto por Uxía Méndez, Laura Encina, Martina Villalba, Sara Alvarado y Adriana Martínez.

