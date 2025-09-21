Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

hockey sobre patines

Broche final al torneo del Rosalía

Equipos infantiles de Compañía y Dominicos.

Equipos infantiles de Compañía y Dominicos. / LOC

RAC

Dominicos, organizador del trofeo del Rosarío, dio por finalizados ayer cuatro días intensos de hockey sobre patines de todas las categorías. Es una de las citas tradicionales de este deporte en A Coruña para ver desde los más pequeños hasta los sénior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents