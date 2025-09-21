hockey sobre patines
Broche final al torneo del Rosalía
Dominicos, organizador del trofeo del Rosarío, dio por finalizados ayer cuatro días intensos de hockey sobre patines de todas las categorías. Es una de las citas tradicionales de este deporte en A Coruña para ver desde los más pequeños hasta los sénior.
