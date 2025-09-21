deportes náuticos
El Club Dummies impone su calidad en Cortegada
Vencedor del Open Ibérico de esquí náutico, wakeboard y wakesurf
víctor furelos
El Club Náutico Dummies de Ourense se proclamó vencedor absoluto del Open Ibérico de Esquí Náutico y sus disciplinas emergentes: Wakeboard y Wakesurf; que se celebró en la Pista Internacional del Miño en Cortegada, con unos 80 riders de varios puntos de España, teniendo en juego el Gran Premio Deputación de Ourense, inmerso en la Semana Abanca, el evento multináutica referente en nuestro país.
El club de la Ciudad de As Burgas, se hacía con seis oros, cuatro platas y tres bronces, y la competición fue organizada con éxito por la Federación Gallega de Esquí Náutico, con el apoyo de la Federación Española, así como de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. Tras las competiciones de esquí náutico; continúa la Semana Abanca con competiciones en Castrelo de Miño (vela y piragüismo) y en A Coruña (vela) para la próxima entrega del venidero fin de semana.
- 83-72 | La intensidad del Leyma marca territorio en el derbi ante el Obradoiro
- Ya a la venta los abonos para ver la Copa Galicia en el Coliseum
- Charlie Uzal: «Los jugadores pidieron vivir cerca por su buen rollo»
- Carlos Arévalo: «Subir a los cuatro mejores del K1 a un K4 nadie lo hace y ya se demostró que no funciona»
- La travesía de San Amaro renace y aprende de la suspensión por carabelas
- El trofeo Teresa Herrera de Traineras adelanta al sábado la jornada del domingo por el fuerte viento y oleaje previstos
- 96-92 | Pacheco y Jorgensen guían al Leyma hacia un triunfo de inspiración grupal
- El Leyma afronta una Copa Galicia con la que competir y crecer en el Coliseum