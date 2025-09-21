El Club Dummies impone su calidad en Cortegada

El Club Náutico Dummies de Ourense se proclamó vencedor absoluto del Open Ibérico de Esquí Náutico y sus disciplinas emergentes: Wakeboard y Wakesurf; que se celebró en la Pista Internacional del Miño en Cortegada, con unos 80 riders de varios puntos de España, teniendo en juego el Gran Premio Deputación de Ourense, inmerso en la Semana Abanca, el evento multináutica referente en nuestro país.

El club de la Ciudad de As Burgas, se hacía con seis oros, cuatro platas y tres bronces, y la competición fue organizada con éxito por la Federación Gallega de Esquí Náutico, con el apoyo de la Federación Española, así como de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia. Tras las competiciones de esquí náutico; continúa la Semana Abanca con competiciones en Castrelo de Miño (vela y piragüismo) y en A Coruña (vela) para la próxima entrega del venidero fin de semana.