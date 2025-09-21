El CV Calasancias se lleva su trofeo
El CV Calasancias Ciudad de A Coruña se acabó llevando el torneo que organizó este fin de semana al superar a Zalaeta en la semifinal y al Voleyourense en la final por un ajustado 3-2. El Xuvenil de Teis fue el otro participante en esta cita que tuvo lugar el sábado .
