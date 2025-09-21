Los deberes por hacer de un Liceo todavía verde

El primer paso nunca determina el camino. Eso pensará el Liceo después de caer en la semifinal de la Supercopa de España ante el Barcelona (5-2) y perder su oportunidad de luchar por el primer título del curso. Los hombres de Juan Copa cayeron ante un rival más asentado y maduro, en un partido donde demostraron que el proyecto liceísta, pese a que pinta bien, todavía está en pañales.

Pocos automatismos.

Del quinteto inicial que saltó a la pista de Les Comes, en Igualada, tres eran nuevos fichajes. Blai Roca, Nuno Paiva y Toni Pérez acompañaron a Dava Torres y César Carballeira frente a un Barça que mantiene su bloque del curso anterior. Pese al cambio de entrenador del cuadro catalán, los pupilos de Ricard Ares se conocen a la perfección. Ahí estuvo la primera batalla ganada de la tarde. Los catalanes jugaron de memoria y estuvieron impecables en aspectos como la presión o la organización defensiva, con cada pieza perfectamente encajada y cada rol bien definido. Los coruñeses, en cambio, mostraron más dudas y dieron aire a un rival que necesita pocas facilidades para ser letal.

Ni puntería ni solidez

Las áreas fueron otro factor decisivo. En ataque, al Liceo le costó marcar. Solo un robo de Bruno Saavedra y una genialidad de Dava lograron superar a Sergio Fernández. Al equipo se le vio precipitado y frustrado ante un meta culé que se multiplicó sobre la línea para contener las llegadas liceístas. Por no entrar, no entró ni la bola parada: Xaus, especialista en la materia, estrelló contra el larguero una directa que hubiese avivado el duelo a falta de siete minutos. En defensa tampoco se vio la fortaleza habitual. Los de Juan Copa sufrieron, sobre todo en los disparos lejanos y las contras del cuadro azulgrana, que se aprovechó de la falta de acoplamiento del engranaje verdiblanco para imponerse usando su propia medicina.

Menos actitud.

«No os lo habéis creído desde el principio», recriminó Juan Copa a sus jugadores en un tiempo muerto. Y es que el Liceo, a quien se le presupone ADN ganador desde el inicio, saltó a Les Comes sin terminar de asumir que podía con el Barça. Los nervios pasaron factura en algún tramo del duelo y, aunque no se dejó llevar, pareció más desdibujado que de costumbre. Urge recuperar el carácter.

Brotes verdes

Pero no todo fue negativo. Blai, pese a los cinco goles encajados, mostró un gran repertorio de paradas bajo los palos. Dava, con una varita mágica por stick, sigue dispuesto a salir al rescate cuando su equipo más lo necesita. Jacobo, Nil o Bruno mantienen el fuego juvenil en sus patines. Y Toni y Paiva, aunque no marcaron, manifestaron hambre y ganas de triunfar con la verdiblanca. Paciencia y trabajo.