Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doble amistoso para el HC Coruña en Portugal

Manu Boutureira | HC Coruña

Manu Boutureira | HC Coruña / manu boutureira

RAC

El equipo de Stanis García disputó dos amistosos en suelo portugués antes del inicio de OK Liga Iberdrola ante AD Sanjoanense (3-2) y Escola Livre de Azeméis (7-3). No pudo traerse ningún triunfo a A Coruña con primer choque más reñido que el segundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents