María Pita despide el Ecorrallye

La plaza de María Pita fue el escenario del punto y final a la novena edición del Ecorrallye en A Coruña. En 2025, la prueba alcanzó su récord histórico de kilómetros recorridos, con un total de 574 alrededor de toda la provincia (y, por primera vez, con un pequeño tramo por las carreteras de Lugo). Los más de 50 participantes discurrieron por 39 municipios diferentes, pero, igual que ya pasó con la ceremonia inicial, la entrega de trofeos se celebró en la emblemática plaza del Ayuntamiento coruñés.

Carlos Duarte da Silva y Sancho Ramalho fueron los grandes protagonistas de la competición. A bordo de su BMW i3, cerraron el fin de semana como los mejores en la categoría mundialista sobre el asfalto gallego, ya que la carrera es puntuable para la Bridgestone FIA Eco Rallye Cup. Tras ellos, completaron el podio internacional José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera en un Hyundai Kona Electric y Guido Guerrini y Artur Prusack a bordo de su KIA e-Niro.

La segunda posición general les valió a Aicart y Herrera para proclamarse vencedores del Campeonato de España de Energías Alternativas, dentro de la categoría de vehículos eléctricos. Ángel Santos y Mario Osma fueron campeones en la modalidad de híbridos enchufables con su Toyota C-HR Hybrid Plug-in, mientras que Laura Aparicio y Jorge Garcés se llevaron la primera posición en la categoría de híbridos a los mandos de un Toyota Yaris.